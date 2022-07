Goiânia ganha trilha que liga parques Macambira Anicuns e Bernardo Élis

A Trilha Chica Machado, que liga os parques Macambira Anicuns e Bernardo Élis, foi inaugurado em Goiânia neste domingo (24/7). A realização é da Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia (Amma).

Com 3km de percurso, a Trilha Chica Machado tem apenas 500 metros de terra, com placas de sinalização. Além disso, são 2,5km asfaltados. Assim, que for aproveitar o local poderá percorrer o caminho tanto a pé como de bicicleta. Para percorrer a trilha com guias, deve ser feito um agendamento por meio do telefone (62) 3524-4602.

Segundo a prefeitura, a rota acompanha a Avenida Parque, iniciando no bairro Novo Horizonte e finalizando na Avenida C, no Celina Park.

A ação de lançamento da nova trilha em Goiânia fez parte do evento “Um Dia no Parque”, promovido simultaneamente em unidades de conservação em todo o Brasil. “São mais de 350 unidades em todo o país, com essa ação de consciência e preservação ao meio ambiente”, diz.

Em Goiânia, houve troca de materiais recicláveis por mudas de árvores, e instalação de Eco Barreira no Córrego Macambira para a contenção de resíduos. Ademais, aulão de ginástica funcional no Parque Bernardo Élis.

Mais sobre Chica Machado

A nova trilha inaugurada nos parques Macambira Anicuns e Bernardo Élis, em Goiânia, foi batizada com o nome de Chica Machado. Negra que foi comprada como escrava aos 13 anos, acabou por se tornar mulher influente e respeitada no Arraial de Cocal, área rural próxima ao município de Niquelândia.

Segundo a história contada entre gerações de habitantes locais, Chica viveu na região e se tornou muito rica. Dessa forma, passou a comprar escravos para libertá-los.