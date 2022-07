Aparecida disponibiliza 4ª dose de vacina contra a Covid-19 para público 30+

A partir desta terça-feira, 26 de julho, a Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) inicia a vacinação da 2ª dose de reforço (4ª dose) da vacina contra a Covid-19 em todas as pessoas com mais de 30 anos. Assim, a aplicação da 4ª dose neste grupo segue recomendações federais e estaduais, considerando a redução da efetividade dos imunizantes com o passar do tempo. Além disso, da segurança da medida e o cenário epidemiológico do país.

Os interessados na vacinação da 2ª dose de reforço (4ª dose) contra a Covid-19 em pessoas com mais de 30 ano spodem procurar qualquer um dos 35 postos fixos de imunização em funcionamento em Aparecida. Dessa maneira, a aplicação deve obedecer o intervalo mínimo de quatro meses entre a 3ª e a 4ª dose. Ademaism, é necessário apresentar documentos pessoais e o cartão de vacinação.

A 4ª dose contra a Covid-19 independe da vacina recebida até então. Portanto, pode ser Coronavac, AstraZeneca, Pfizer ou Janssen. Além disso, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos acima de 18 anos que tenham recebido a 3ª dose (qualquer que seja o imunizante) há quatro meses também continuam aptos a receberem a 4ª dose da vacina.

Vacinação contra a Covid-19 em Aparecida

Todos os moradores de Aparecida têm acesso à vacinação contra a Covid-19 nos 35 postos fixos da cidade. Dessa forma, a 1ª dose é aplicada mediante a apresentação de documento de identidade ou certidão de nascimento e cartão SUS ou CPF. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de algum responsável. Crianças a partir de 3 anos já podem receber a D1.

Ademais, a 2ª dose é aplicada de acordo com os intervalos mínimos previstos entre a primeira e a segunda aplicação. Assim, são 28 dias para a Coronavac e oito semanas para Pfizer e AstraZeneca.

Além disso, qualquer pessoa acima de 12 anos que tenha recebido a 2ª dose dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer há pelo menos quatro meses já pode receber a dose de reforço (3ª dose).

Moradores acima de 18 anos que tenham recebido a dose única da Janssen também podem receber o primeiro reforço no intervalo de dois meses e o 2º reforço no intervalo de quatro meses.

A Central de Imunização funciona de segunda a sábado, das 8 às 18h. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira fica aberta de segunda a sexta, das 8 às 18h. As UBS´s funcionam de segunda a sexta, das 8 às 16h.