Avó bêbada é presa após neto de 4 meses ser encontrado morto, em Itumbiara

Um bebê de quatro meses foi encontrado morto depois que a avó dele foi achada bêbada dentro de casa, em Itumbiara, na região sul de Goiás. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO) os pais haviam combinado de compartilhar o cuidado do menino e do irmão gêmeo.

O caso aconteceu neste sábado (23/7). Segundo apurações preliminares, os bebês estavam sob os cuidados dos avós maternos, depois foram levados para a casa do pai, onde ficaram com avós paternos. O irmão gêmeo da vítima passa bem.

Perigo: Menino de 10 anos morre após engolir balão de festa, em Luziânia

Como o acidente aconteceu

O delegado responsável pelo caso explica que no momento em que o pai da criança chegou em casa, se deparou com o menino sem sinais vitais e a avó da criança embriagada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o menino já havia falecido.

“Chegou-se à conclusão de que a avó ficou na responsabilidade do cuidado dos nenéns. Ela se embriagou e negligenciou o cuidado com as crianças. Ela foi autuada em flagrante por homicídio culposo”, informou o delegado.

Homicídio: Cinco anos após matar mulher, marido é condenado a 15 anos de prisão

Ainda de acordo com o delegado, o pai da criança contou que deixou os filhos com a mãe dele e que, quando voltou, encontrou a mãe embriagada e uma das crianças sem vida. Diante da situação, o homem perdeu a cabeça e agrediu a genitora com socos.

A Polícia Civil informou que o menino não apresentava qualquer sinal de violência, deste modo a suspeita é de que ele tenha se engasgado ou sufocado. O pai da criança chegou a ser preso por lesão corporal, mas pagou fiança e foi liberado.

Crimes Sexuais: Idoso de 72 anos é preso após estuprar menina de 7 anos na casa da avó, em Goiatuba

A avó foi detida em flagrante por homicídio culposo e continua presa. As investigações sobre o caso seguem em andamento.

O Dia Online não conseguiu localizar a defesa da avó. O espaço segue aberto para manifestações.