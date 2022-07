Goiânia inicia vacinação da 4ª dose contra Covid-19 para pessoas a partir de 30 anos

A Prefeitura de Goiânia começa a vacinação do segundo reforço (4ª dose) contra a Covid-19 em pessoas com idade a partir de 30 anos, nesta terça-feira (26/7). Assim, a estratégia segue recomendação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) e abrange os imunizantes da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Ao todo, são 72 locais disponíveis para o atendimento na cidade. Além disso, a aplicação acontece nas vans da VacinAção estacionadas diariamente em locais estratégicos da capital.

A vacinação do segundo reforço (4ª dose) contra a Covid-19 em Goiânia para pessoas a partir de 30 anos está liberada para quem recebeu o primeiro reforço (3ª dose) há pelo menos quatro meses. Ademais, para vacinados com o segundo reforço da Janssen (3ª dose) enquadrados nesta faixa etária.

Segundo o o secretário municipal de Saúde (SMS), Durval Pedroso, as doses de reforço são essenciais para potencializar o efeito da vacina no organismo. Além disso, responsáveis por reduzir o risco de agravamento em caso de Covid-19”, afirma

O titular da pasta reforça a comprovação da eficácia dos imunizantes disponíveis. Desse modo, convoca a população goianiense a completar o esquema vacinal. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a capital tem 224,4 mil moradores com idade entre 30 e 39 anos.

No entanto, nem todos estão aptos a receber a quarta dose, devido aos atrasos do esquema vacinal da população. Durval Pedroso frisa que os números levam “em consideração que 519,6 mil pessoas em Goiânia ainda estão com o primeiro reforço em atraso”.

Vacinação de crianças de 3 a 4 anos

Na última quinta-feira (21/7), Goiânia iniciou a vacinação contra a Covid-19 nas crianças de 3 a 4 anos, após autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No grupo, é aplicada a primeira dose da vacina CoronaVac. Pelo menos 38,6 m il crianças na capital estão aptas a se vacinar.

Vacinação por idade

A vacinação contra a Covid-19 prossegue para as demais idades. Pessoas a partir de 12 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses podem receber o reforço. Continua, também, a aplicação da segunda dose, considerando o fabricante e intervalo a partir da primeira aplicação.

Vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 da Janssen

Podem se vacinar pessoas enquadradas nas seguintes situações: Quem tem de 18 a 39 anos deve tomar duas doses de reforço (total = 3 doses). Ademais, quem tem 40 anos ou mais deve tomar três doses de reforço (total = 4 doses). O intervalo entre as doses é de dois meses entre a dose inicial e o primeiro reforço, e quatro meses entre os reforços seguintes.