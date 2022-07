Hip Hop se torna patrimônio imaterial do município de Goiânia

A cultura Hip Hop, expressão social, artística e política, composta pelo grafite, break, MC e DJs, foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial do município de Goiânia. Assim, a Lei nº 10.805, sancionada pelo prefeito Rogério Cruz no dia 19 de julho de 2022, assegura o fomento ao Hip Hop. Além disso, a realização de suas manifestações, “sem quaisquer condutas discriminatórias a seus agentes”.

A lei que torna a cultura do Hip Hop patrimônio imaterial do município de Goiânia é de autoria do vereador Mauro Rubem. E tem objetivo de conferir proteção a manifestações culturais da cultura Hip Hop. Dessa forma, considera discriminatória “qualquer ação que venha a transgredir os direitos dos artistas ou que dê a eles tratamento diferente daquele dispensado a agentes de outras manifestações artísticas e culturais na capital”.

Assegura, ainda, ações que tenham o objetivo de promover, capacitar e integrar seus profissionais. Sejam eles de rima, breaking, grafite, beatmakers ou DJs. Dessa maneira, é válida para encontros comunitários realizados em espaços públicos e privados.

“É um passo importante para garantir o respeito e reconhecimento ao trabalho de artistas que se destacam neste cenário. Além da promoção de inclusão social, musical e cultural de milhares de jovens”, afirma Rogério Cruz. Ademais, o prefeito detalhou que lei engloba manifestações como rodas de rima, de breaking e de grafite, bem como encontros de DJs e beatmakers.

Arte Urbana

O Complexo Viário Jamel Cecílio e o Viaduto Iris Rezende Machado, inaugurados nos meses de maio e junho de 2022, receberam intervenções artísticas de grafiteiros e pintores da capital. Eles fazem parte do projeto denominado Arte Urbana, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Dessa forma, promove a ilustração de espaços públicos da cidade, e artistas goianos por meio de grafite e pinturas diversas.

A iniciativa, segundo a Secult, tem o objetivo de estampar estruturas físicas municipais como viadutos, pontes, corredores, praças e parques com obras de grafite e pinturas diversas. Além disso, de contemplar a revitalização do Beco da Codorna.

Após a retirada das placas do Viaduto da T-63 com a Avenida 85, o espaço também receberá expressões de arte urbana.

Beco da Codorna

Palco para expressões da cultura Hip Hop, o Beco da Codorna, museu de arte urbana a céu aberto no Centro de Goiânia, tem recebido atenção e investimentos por parte da gestão municipal. A revitalização do espaço inclui nova iluminação para valorizar a arte urbana, além de garantir maior segurança para os frequentadores.

“No Beco da Codorna temos belos painéis de arte urbana, feitos por artistas da nossa cidade. Com investimento e reconhecimento a essas manifestações, queremos fazer com que essa arte seja conhecida em todo mundo”, destaca Rogério Cruz.