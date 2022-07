Motorista que invadiu restaurante no Jardim Goiás presta depoimento, em Goiânia

Na manhã desta terça-feira (26/7) a idosa, de 68 anos, que invadiu um restaurante no Jardim Goiás, em Goiânia, prestou depoimento à Polícia Civil de Goiás (PCGO). O acidente aconteceu na semana passada e, até o momento, oito testemunhas já foram ouvidas.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, a motorista manteve a versão de que o veículo apresentou falha mecânica depois da primeira colisão, que aconteceu na rua 14-A.

Para comprovar a fala, a defesa da idosa apresentou uma nota de revisão do carro, onde foi relatado o mesmo problema junto à concessionária responsável.

“Eles trouxeram uma nota de uma revisão que o carro passou em dezembro do ano passado, mas nada referente a alegação de defeito que ele apresentou no dia do acidente. Estamos falando de seis meses atrás, então, ainda é fundamental para o caso a conclusão do laudo pericial”, afirmou a Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT).

A responsável pela investigação ressalta ainda que em momento algum a defesa da suspeita alegou que a idosa sofreu algum mal súbito ou falta de experiência na direção do veículo.

“Não foi alegado que [a motorista] passou mal ou que fez uso de medicamento fora da rotina. Ela é uma motorista já experiente, tem [46 anos] de habilitação”, esclareceu a delegada.

O sapato usado pela condutora no dia do acidente também foi apreendido, com o objetivo de realizar alguns testes para saber se o calçado era apropriado e saber se o calçado influenciou na causa do acidente.

Polícia Civil ouve testemunhas

A Polícia Civil informou que, até o momento, oito testemunhas do caso já foram ouvidas, dentre elas está o motorista do veículo que bateu no carro da idosa, na rua 14-A, minutos antes dela invadir o restaurante.

“A princípio, ele alegou que havia um ponto cego devido a uma caçamba de lixo na saída da garagem”, relatou a delegada.

Para concluir o procedimento investigatório ainda é necessário que a PCGO colha o depoimento de outras vítimas do acidente, bem como de funcionários do restaurante e dos policiais que atenderam a ocorrência minutos após a invasão.

A delegada ressalta que a perícia do veículo é de suma importância para solucionar as circunstâncias e causas que levaram a motorista a invadir o restaurante.