Três presos são encontrados mortos na Casa de Prisão Provisória, em Aparecida

Nesta terça-feira (26/7) os corpos de três detentos foram encontrados sem vida, dentro de duas celas diferentes, na Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso.

Segundo informações repassadas pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a princípio, acredita-se na hipótese de que os presos tenham sido mortos por colegas de cela.

Mesmo os corpos tendo sido encontrados sem sinais vitais, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar os primeiros socorros.

Medidas tomadas para apurar as mortes na CPP

Em nota, a DGAP informou também que a direção da unidade prisional onde ocorreram as mortes instaurou procedimentos internos para investigar as causas e circunstâncias do caso.

Os três detentos são homens, onde dois deles são acusados de homicídio pelo artigo 121 do Código Penal Brasileiro e o terceiro é acusado de roubo pelo artigo 157.

Sobre o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO) considerou que trata-se de uma situação “gravíssimas as mortes dos três detentos” e solicitou que as apurações sejam rápidas e rigorosa.

A presidência da entidade designou, ainda, membros da Comissão de Direitos Humanos e da Segurança Pública para realizar vistoria nas dependências da CPP ainda nesta terça-feira.