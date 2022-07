Carro capota e deixa vítimas em estado grave na av Leste-Oeste, em Goiânia

Durante a madrugada desta quarta-feira (27/7) um carro capotou na avenida Leste-Oeste, sentido Castelo, em Goiânia. De acordo com informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), havia três pessoas no veículo no momento do acidente.

A Dict informou ainda que o motorista do carro perdeu o controle da direção ao passar pelo cruzamento da Leste-Oeste com a avenida Castelo Branco, desviando o veículo para a direita, subindo na calçada, colidindo em tocos de madeira fixados no chão e capotando.

Estado de saúde das vítimas

Com o capotamento, o veículo parou no meio da via, com as rodas para cima. Um dos passageiros, que tem 22 anos de idade, foi arremessado para fora do carro e o outro, uma mulher de 18 anos, ficou presa às ferragens. Ambos ficaram gravemente feridos.

Os primeiros socorros foram prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo necessário encaminhar as vítimas para uma unidade de saúde.

O condutor do veículo, que não foi identificado, não apresentou lesões graves e fugiu do local enquanto os passageiros eram socorridos. A DICT informou que um inquérito policial será instaurado para apurar os fatos e identificar o condutor.