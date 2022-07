Carro Rei, Vira Mar e Rua Guaicurus estreiam no Cine Cultura

Estreiam no Cine Cultura, em Goiânia, a partir desta quinta-feira (28/7), o longa Carro Rei, e os filmes Vira Mar e Rua Guaicurus. Além disso, continuam em cartaz Guyri e Amigo Secreto.

Uma das estreias da semana, o longa Carro Rei tem o ator Matheus Nachtergaele como um mecânico que transforma um carro Uno numa máquina de dor e prazer. Assim, lembra obras como Christine, de John Carpenter. Ademais, Crash – Estranhos Prazeres, de David Cronenberg, e Titane, de Julia Ducournau.

Já no filme Vira Mar, os diretores Philipp Hartmann e Danilo Carvalho usam a água como metáfora física e metafísica, bem como pano de fundo da existência humana. Dessa forma, o filme é um ensaio entre documentário e ficção, entre o sertão brasileiro e os pântanos de Dithmarschen, no Norte da Alemanha.

Por fim, a última novidade é a obra Rua Guaicurus, do diretor João Borges., Nele, é retratado o complexo de prostituição por meio de situações que eclodem das relações entre suas personagens. A Rua Guaicurus é uma das maiores zonas de prostituição do Brasil, localizada no centro da cidade de Belo Horizonte, desde os anos 50.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura do dia 21 a 27 de julho

14h: Gyuri (live)

15h40:Amigo Secreto (12 anos)

18h: Carro Rei (14 anos)*

19h50: Virar Mar (10 anos)*

21h: Rua Guaicurus (18 anos)*

*Apenas no domingo (31/7), às 19h: sessão gratuita de Tempo de Diversão (livre), de Jacques Tati, pelo Cine Almofada, ao ar livre na Praça Cívica.