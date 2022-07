Praça Cívica, no Centro, recebe 2ª sessão do Cinealmofada em 2022

A Praça Cívica, no Centro de Goiânia, recebe a 2ª sessão do Cinealmofada em 2022 no próximo domingo (31/7), às 19h. Assim, acontecerá novamente em uma tela de projeção montada no Centro Cultural Marieta Telles Machado, sede do Cine Cultura e do Museu da Imagem e do Som de Goiás.

O próximo filme a ser exibido no Cinealmofada será Playtime – Tempo de Diversão, de Jacques Tati. A obra, criada em 1967, é uma comédia em que o senhor Hulot (Jacques Tati) tem que se encontrar com um oficial americano em uma versão high-tech de Paris. Porém, acaba por se perder no meio do labirinto urbano que a moderna e fria arquitetura causou. Dessa forma, seguindo uma excursão turística de americanos, ele anda pela cidade procurando traços de humanidade e cor em uma metrópole futurista e cinzenta.

O Cinealmofada 3ª Temporada, que acontece na Praça Cívica em 2022, é uma realização da Barroca Filmes e Coletivo Cine Cultura, apoiado pelo Cine Cultura. As sessões contarão com espaços destinados a pessoas com deficiência. Além disso, as falas dos organizadores serão interpretadas em Libras e os filmes serão legendados.

As duas últimas edições do Cinealmofada aconteceram nos anos de 2012 e 2014 e reuniram milhares de pessoas que apreciam o cinema como forma de lazer, reflexão e expressão cultural.

Segundo uma das organizadoras do evento, a produtora Camilla Margarida, um dos principais objetivos do Cinealmofada é a democratização do cinema. Além disso, a valorização dos espaços destinados ao cinema independente.