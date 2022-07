Testagem para Hepatites, HIV e Sífilis é oferecida de graça, em Goiânia

Comemora-se no dia 28 de julho o Dia Mundial de Luta Contra Hepatites Virais. Para ressaltar a importância dessa data e atentar a população sobre a doença, o Órion Complex realiza, gratuitamente, nesta quinta-feira (28), a testagem para hepatite, em Goiânia.

Além dos testes para Hepatite B e C, serão oferecidos também a testes para HIV e Sífilis, além de orientações em relação às enfermidades. Os interessados devem comparecer à recepção do Orion Complex, portanto documento de identificação, entre as 8h e às 17h desta quinta-feira.

A empresa ressalta ainda que o teste de hepatite é feito de forma semelhante ao de glicose, onde é utilizado apenas uma gota de sangue. O resultado da testagem saí em poucos minutos.

Orientações em casos de diagnóstico positivo

Em casos de diagnóstico positivo para alguma das doenças testadas, o cidadão será orientado e encaminhado para uma unidade de saúde especializada, de modo que este tenha o devido acompanhamento.

A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia e conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH).

A testagem integra o cronograma de ações referente a campanha do Julho Amarelo, considerado o mês de luta contra as hepatites virais. Outro ponto importante a ser ressaltado é que a ação busca conscientizar sobre o diagnóstico precoce.

“A hepatite é uma inflamação crônica do fígado. Ela pode ser pelos vírus A, B, C e D, mas pode ser também por outras causas, como a hepatite alcoólica. Toda hepatite deve ser tratada, pois pode evoluir para uma cirrose ou câncer de fígado”, explica os hepatologistas.

Vale lembrar que na grande maioria dos casos, a hepatite não apresenta sintomas, sendo considerada uma doença silenciosa. Entretanto, quando os sintomas são presentes, o paciente pode apresentar:

