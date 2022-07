Show do Guns N’ Roses em Goiânia tem novos ingressos à venda

O show da banda Guns N’ Roses em Goiânia, que acontece no dia 11 de setembro, tem novos ingressos à venda. Assim, serão vendidos a partir da próxima quarta-feira (3/8). Trata-se do 4º lote de vendas, liberado em função de readequação, com autorização do aumento da capacidade de pessoas pelo Corpo de Bombeiros.

Os novos ingressos para a tour Guns N’ Roses Are F’ N’ Back são limitados são dass áreas Front e Gramado. Dessa forma, podem ser adquiridos somente pelo site de vendas Eventim (www.eventim.com.br), em até 10x sem juros. As opções disponíveis são meia entrada para estudante, professor, idoso, PCD e doador de sangue. Além disso, ingresso social e inteira. Os valores não foram divulgados.

A Banda

A banda Guns N’ Roses foi formada em Los Angeles, na Califórnia, em 1985. A banda lançou, até o momento, seis álbuns de estúdio, três EPs e um álbum ao vivo.

Segundo informações da WikiPedia, a banda já vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo. O seu álbum de estreia lançado em 1987, chamado de “Appetite for Destruction”, vendeu cerca de 33 milhões de cópias no mundo todo.

No show em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, a banda Guns N’ Roses deverá tocar diversos dos seus clássicos como Sweet Child O’ Mine, November Rain e Paradise City. Além disso, Welcome To The Jungle e

A formação atual inclui o vocalista Axl Rose, os guitarristas Slash e Richard Fortus, o baixista Duff McKagan, o baterista Frank Ferrer e os teclistas Dizzy Reed e Melissa Reese.

Esta será a 10ª vez que a banda se apresenta no Brasil. Por conta da pandemia, o grupo não faz uma turnê mundial desde 2019. Por isso, há enorme expectativa para o tour ”Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!”, que só foi vista nos EUA e marcará essa lendária retomada.

Serviço: Show Guns N’ Roses em Goiânia | Novos ingressos

Quando: 11 de setembro

Horário: 16h

Onde: Estádio Serra Dourada