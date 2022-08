Centro Cultural Octo Marques recebe exposição de Rondinelli Linhares

O Centro Cultural Octo Marques, no Parthenon Center, no Centro de Goiânia, inaugura, na próxima quinta-feira (4/8), a partir das 19h, a exposição “Faço longas cartas para ninguém”, individual do artista Rondinelli Linhares. Assim, utiliza diversas linguagens como pintura, desenho, colagem e assemblagem. O artista tem como assunto principal as lutas, as angústias e as paixões humanas. Dessa forma, a mostra fica aberta até o dia 16 de setembro na galeria Sebastião Reis.

A exposição também aborda um aspecto político com foco nas comunidades historicamente marginalizadas. Dessa maneira, com o uso de metáforas, o artista denuncia assuntos individuais e coletivos da sociedade. O intuito é transformar nossa percepção do mundo.

Linhares já teve obras expostas no Octo Marques, unidade da Secretaria de Estado de Cultura de Goiás (Secult Goiás), em exposições coletivas e agora retorna com uma individual. “Todo o processo longo e complexo de produção desta mostra, que contou com a consultoria curatorial de Divino Sobral e texto crítico de Paulo Duarte-Feitoza, me tirou da zona de conforto por ter de revisitar minha extensa produção, estabelecer um conceito, amalgamar algumas séries de modo a formar um corpo conciso e não muito enxuto de trabalhos”, ressaltou.

O nome da mostra “Faço Longas Cartas Pra Ninguém” foi tomado de empréstimo poético da música “Inverno” de Adriana Calcanhotto e Antônio Cícero. “É uma oportunidade de voltar à cena com trabalhos já vistos e inéditos. Uma tentativa de levar o fruidor a sentir, pensar e em algum nível ser modificado pela experiência lírica de lidar com tanta simbologia humana”, disse.

“Esta é uma exposição para falar das afetividades, desafios, lutas e sentimentos, do coração pulsante, da vida e da morte, do efêmero e do eterno, da resistência”, ressalta Paulo Duarte-Feitoza que escreveu o texto crítico sobre a exposição.

Sobre o artista

Nascido em Anápolis, Rondinelli Linhares é artista visual, escritor e arte-educador. Assim, é graduado em Letras pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) e pós-graduado em Gestão Educacional pela Faculdade Apogeu. Além disso, é formado em curso técnico de artes pela Escola de Artes Oswaldo Verano, bem ocmo atua como arte educador pela Secretaria Municipal de Integração Social e Esporte e Cultura de Anápolis.

O artista é também escritor vinculado à União Literária de Anápolis. É autor dos livros “A Casa Amarela e outras histórias” (2012), “Geometria do caos e outros contos” (2013). Ademais, de “Móbile equívoco & outras histórias” (2014), “November Rain & outros contos” (2016), “Metamorfoses” (2018) e “Unimultiplicidade à deriva” (2020).

Serviço: Exposição “Faço longas cartas para ninguém”, do artista Rondinelli Linhares | Centro Cultural Octo Marques

Inauguração: 4/8 (quinta-feira), às 19h

Visitação: Até 16/09

Horário: De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Onde: Galeria Sebastião dos Reis, Centro Cultural Octo Marques

Endereço: Rua 4, n 515, Sobreloja, Centro – Goiânia.

Entrada: gratuita