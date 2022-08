Centro Livre de Artes abre matrículas para 700 vagas em diversos cursos

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia), inicia, no dia 8 de agosto, o cronograma de matrículas para cursos presenciais no Centro Livre de Artes (CLA), localizado no Bosque dos Buritis, Setor Oeste. Assim, mais de 700 vagas estão disponíveis para aulas presenciais, com início no dia 22 de agosto.

Alunos da rede pública de ensino, federal, estadual e municipal, além das instituições conveniadas e pessoas com cadastro em programas sociais, têm prioridade. Dessa forma, podem se inscrever nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Eles podem fazer inscrição para Artes Visuais, Oficina Integrada, Artes Cênicas e Práticas Corporais. Além disso, o atendimento para a comunidade em geral será nos dias 17 e 18 de agosto. As inscrições serão para as modalidades Artes Visuais, Oficina Integrada, Artes Cênicas e Práticas Corporais. As aulas são gratuitas e presenciais.

Inscrições para os cursos no Centro Livre de Artes (CLA)

As inscrições poderã ser feitas somente on-line, por meio do link: goiania.go.gov.br/secult/cla, onde também estão todas as informações sobre os cursos no Centro Livre de Artes. O link para inscrição estará com acesso “clicável” apenas na data informada para cada modalidade. Ademais, todas as informações sobre o período de inscrição podem ser consultadas também no Instagram @centrolivredeartes.goiania.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, “é uma alegria anunciar o retorno das aulas presenciais no CLA”. “Ficamos por dois anos com as aulas online por conta da pandemia. Agora, retornaremos ao atendimento com as aulas no prédio do CLA, que, inclusive, passou recentemente por reparos na estrutura física e, em breve, antes que as aulas se iniciem, será reinaugurado”, destaca.