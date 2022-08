F+E – Formação de Empreendedores Audiovisuais chega à 2ª edição

O F+E – Formação de Empreendedores Audiovisuais – está de volta a Goiânia, com a sua 2ª edição, que acontece entre os dias 2 a 7 de agosto. Assim, será realizado de forma presencial, contando também com atividades on-line.

Voltado à formação de produtores audiovisuais, o F + E é uma tecnologia voltada à formação de produtores audiovisuais. Desse modo, tem uma metodologia de capacitação que une transmissão de conhecimento e desenvolvimento de comportamento empreendedor. Além disso, com atividades de networking e um processo individualizado de mentoria. A realização é desenvolvida pelas produtoras Sertão Filmes e Vietnam Filmes.

Com destaque dentro da programação do evento, o F+E Lab é um laboratório intensivo para auxiliar produtores a repensarem suas estratégias de negócio e alavancarem suas empresas. Os selecionados terão todos os custos cobertos para participar dos quatro dias do evento, em Goiânia.

“Esses quatro eixos orientam um conjunto de atividades centradas no F+E Lab, um laboratório focado no avanço profissional do produtor – e não em projetos específicos – e articulam ao redor dele outras ações, como minicursos, rodadas de networking e negócios, conferências, painéis e sabatinas com players do mercado”, declaram os idealizadores, Pedro Novaes e Cristiane Miotto.

Conferências

Além do laboratório, o F+E – Formação de Empreendedores Audiovisuais – oferece ainda conferências, painéis e minicursos. O secretário de Cultura do Estado de São Paulo e ex-ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão abre o evento nesta terça-feira (2/8), com a conferência “Políticas Públicas e Mercado: O Futuro da Produção Audiovisual”.

Além disso, o empreendedor criativo Facundo Guerra, fará outra conferência, na quinta-feira (4/8), com o tema “Empreendedorismo para Subversivos”. Ambas as palestras acontecerão na Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia. Dessa forma, são abertas e gratuitas, e também contarão como transmissão ao vivo através da UEG TV e pelo site da Sertão Filmes. Além das conferências, acontecerá um painel e um minicurso.

Programação Completa

O F+E – Formação de Empreendedores Audiovisuais começa na terça-feira (2/8), às 19h. Dessa maneira, acontece a conferência “Políticas Públicas e Mercado: O Futuro da Produção Audiovisual”, do secretário de Cultura do Estado de São Paulo e ex-ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão.

Na quarta-feira (3/8), acontece o painel on-line Produção Criativa: o campo onde negócio e cultura se encontram. Dessa forma, será apresentado por João Vieira Jr. – (Rec Produtores Associados), a partir das 19h. A transmissão é via UEG TV e pelo site da Sertão Filmes.

Na quinta-feira (4/8) ocorre o primeiro dia do F + E Lab, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Ademais, no mesmo dia, às 19h, acontece a palestra “Empreendedorismo para Subversivos”, com Facundo Guerra. Assim, o evento será na Vila Cultural Cora Coralina, e terá Transmissão via UEG TV e pelo site da Sertão Filmes.

Na sexta-feira (5/8), acontece o F + E Lab, das 8h às 12h e das 14h às 18h. Além disso, a partir das 19h30, ocorre o lançamento do Livro “8 Histórias de Amor – Reflexões sobre a Escrita Dramatúrgica”, de Pedro Novaes. O evento será no Bar Glória, no Setor Sul.

No sábado e no domingo acontece mais edições do F + E Lab, sempre das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Serviço: F+E 2022 – Formação de Empreendedores Audiovisuais

Quando: 2 a 7 de agosto

Onde: Presencial em Goiânia | On-line

Mais informações: www.fefilmlab.com

Facebook: F+E Filmempreendedorismo

Instagram: @fe_filmempreendedorismo