Flamboyant Garden Festival 2022 tem show de Renato Teixeira

A temporada 2022 do Flamboyant Garden Festival será encerrada no próximo domingo (31/7), quando recebe o cantor e compositor Renato Teixeira, no Música no Garden. O evento, que aconteceu durante todo o mês, teve programação cultural desenvolvida para celebrar a arte, gastronomia e cultura.

No show no Música no Garden, a partir das 19h30, o Renato Teixeira promete encantar o público com sua viola, histórias e canções. Assim, a atração é aberta ao público, emarca o encerramento do projeto que acaba de ser eleito entre os três melhores eventos promovidos por um shopping center no país.

Renato Teixeira, além de referência na MPB, é autor de clássicos como “Romaria”, sucesso na voz de Elis Regina, em 1977. Ademais, “Tocando em Frente”, uma parceria com Almir Sater, que também foi gravada por Maria Bethânia. Além disso, “Dadá Maria”, em dueto com Gal Costa, “Frete”, tema de abertura do seriado Carga Pesada, da Rede Globo, “Amanheceu” e muitos outros sucessos.

Respeitado na música, recentemente o artista surpreendeu os fãs com a sua participação na novela “Pantanal” como o peão Quim, na segunda fase da trama.

Serviço: Flamboyant Garden Festival | Música no Garden com Renato Teixeira

Quando: 31 de julho

Horário: 19h30

Onde: palco Sesc GO – área externa do Flamboyant Shopping

Entrada: Gratuita