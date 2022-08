Idosos de 78 e 92 anos se casam em abrigo de Caçu após 4 meses de namoro

Um casal de idosos, de 78 e 92 anos, provou que não existe idade para conhecer e viver um novo amor. Cheios de disposição, Maria Gentil, de 92 anos, e Sebastião Valim, de 78, se casaram em Caçu, na região sudoeste de Goiás.

Os aposentados moram no Condomínio Social do Idoso na cidade, onde se conheceram. Eles estavam namorando há quatro meses e tinham o desejo de morar juntos, mas queriam antes realizar o matrimônio e ter a benção do padre.

A cerimônia de união aconteceu no último dia 28 de julho, com direito a decoração, e foi celebrada pelo padre Adilson, da Igreja Católica de Caçu. Amigos e familiares estiveram presentes para prestigiar o momento especial na vida do casal.

O momento foi repleto de felicidade e teve direito a porta-alianças e flores jogadas no corredor que levou o casal ao altar. Com vestido longo, maquiada e com buquê, Dona Maria esbanjava felicidade. Seu Sebastião, que também estava muito elegante, ficou responsável pelas alianças.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Caçu divulgou imagens do casamento dos idosos, que foi organizado pela Secretaria de Ação e Promoção Social, por meio do Creas.

“Foi um momento único e marcante na vida deles! Parabéns ao casal e a equipe do Creas pelo esforço e dedicação em realizar o sonho do deles!”, escreveu.

Na publicação, que encantou diversos internautas, foram deixados vários comentários desejando felicidades ao novo casal.

“Nunca é tarde para o amor, Deus abençoe eles 🙏🥰🥰”, escreveu uma internauta. “Um sonho realizado❤️”, disse outra. “Viva o amor❤️” escreveu outra.

Veja algumas fotos da cerimônia: