Jovem morre após ser soterrado por deslizamento de terra, em Inhumas

Na noite desta segunda-feira (1/8)um jovem, de 26 anos, morreu após ser soterrado por um deslizamento de terra às margens da GO-222, em Inhumas, na Região Metropolitana de Goiânia.

Além do rapaz, outras duas pessoas foram atingidas. As apurações iniciais sobre o caso apontaram que, no momento do acidente, as vítimas estavam trabalhando com a escavação de terras.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e informou que a vítima fatal estava soterrada pela terra em um buraco de cerca de dois metros de profundidade.

O jovem foi resgatado e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inhumas, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. O capitão do CBMGO disse que o resgate durou cerca de 30 minutos e contou com a participação de quatro militares.

Uso de EPIs

A corporação de resgate ressaltou que nenhuma das vítima fazia uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) no momento do deslizamento de terras.

O trabalho de escavação feito pelos envolvidos era voltado para a retirada de terras que podem ser comercializadas como adubo. Esta é uma atividade comum na região. As outras duas vítimas sofreram alguns arranhões e já receberam alta.