Crimes do Futuro e Um Broto Legal estreiam no Cine Cultura

O esperado Crimes do Futuro e o longa brasileiro Um Broto Legal estreiam na programação do Cine Cultura, em Goiânia, a partir desta quinta-feira (4/8). Além disso, continuam em cartaz no cnema os filmes Virar Mar, Rua Guaicurus e Carro Rei.

Um dos filmes que estreiam na programação do Cine Cultura, Crimes do Futuro é o novo filme de David Cronenberg. Assim, ele retoma sua parceria com o ator Viggo Mortensen, em um dos temas mais recorrentes na obra do cineasta: os estranhos prazeres permitidos e concebidos pelo corpo. Na narrativa, os humanos se adaptam a um ambiente sintético, com novas transformações e mutações.

A outra novidade, Um Broto Legal, é uma adaptação inspirada na vida de Celly Campello. Ela foi uma célebre cantora do rádio no final dos anos 1950. Desse modo, foi responsável por hits como “Banho de Lua” e “Estúpido Cupido”. A história remonta o começo da carreira da cantora no Brasil.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura do dia 4 a 10 de agosto

14h: Vira Mar (10 anos)

15h40: Rua Guaicurus (18 anos)

17h10: Carro Rei (14 anos)

18h55: Crimes do Futuro (18 anos)

21h: Um Broto Legal (12 anos)