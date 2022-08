Festival Italiano de Nova Veneza 2022 terá pratos a partir de R$ 20

A 16ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza, que acontece entre os dias 4 e 7 agosto, em Nova Veneza, a 39 km de Goiânia, terá pratos serão acessíveis, custando a partir de R$ 20. Assim, o evento terá de massas a aperitivos, que estarão disponibilizados em 35 estandes e restaurantes. A entrada para o evento é gratuita.

A Cozinha da Nonna, por exemplo, venderá pratos no valor entre R$ 20 e R$ 40. Dessa forma, serão 20 opções no menu, com petiscos como a polenta frita e polenta com salsa (molho) na faixa de R$ 20. Além disso, a lasanha e o nhoque poderão ser encontrados por R$ 35.

Ademais, o Festival Italiano de Nova Veneza 2022 terá outras massas tradicionais, como a carbonara, bolonhesa e as polpettes, famosas almôndegas, serão vendidas por R$ 40. Um dos carros-chefes será o molho “Goiás é bom demais” que leva pequi, frango desfiado e açafrão na composição. Desse modo, poderá acompanhar a massa escolhida, como penne ou talharim, por R$ 40.

Todas as refeições serão vendidas no almoço de sábado e domingo, além de todos os dias, à noite. A mobilização para os preparativos dos pratos é grande. Só na Cozinha da Nonna, por exemplo, 45 cozinheiras estarão envolvidas na preparação de cerca de 20 mil porções do cardápio com 20 opções. Assim, ellas manusearão mais de 5 toneladas de macarrão, 3 mil toneladas de molho, 4,5 mil de carne e meia tonelada de farinha de fubá. São 26 fogões e panelões com pelo menos 20 litros de capacidade.

O Festival

A 16ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza tem uma estimativa média de público de 100 mil visitantes em 2022. A festa, que teve um hiato de dois anos devido à pandemia da Covid-19, foi criada para valorizar a história da cidade, formada por colonos italianos que vieram para o Brasil há mais de 100 anos. Hoje, cerca de 60% de sua população é formada por descendentes e os demais cidadãos adotaram a cultura italiana.

O Festival deste ano contará com uma ampla programação dedicada à cultura italiana e a cultura goiana, com exposições, missas, muita música, apresentações artísticas, diversos pratos como as apreciadas massas, sobremesas, bebidas, artesanato e muito mais.