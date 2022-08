Guns N’ Roses em Goiânia: veja quanto custa e onde comprar ingresso do 4º lote

Os fãs que não conseguiram comprar ingressos para o show do Guns N’ Roses em Goiânia tem uma nova oportunidade a partir desta quarta-feira (3/8). Isso porque a produção do evento colocou à venda o 4º lote de ingressos.

As unidades são limitadas, voltadas para as áreas Front e Gramado. Os valores variam de R$ 450 até R$ 1,5 mil. A banda se apresenta na capital goiana no dia 11 de setembro, no Estádio Serra Dourada.

Valores dos ingressos do 4º lote

Na opção Front, os valores são de R$750,00 para meia-entrada (estudante, professor, idoso, PCD e doador de sangue) e ingresso social, e R$1.500,00 inteira. Já o Gramado, conta com os valores de R$450,00 para meia-entrada e ingresso social, e R$900,00 inteira.

As novas unidades de ingressos para a tour Guns N’ Roses Are F’ N’ Back foram liberadas em função de readequação, com autorização do aumento da capacidade de pessoas pelo Corpo de Bombeiros.

Os ingressos estão disponíveis para vendas apenas no site de vendas Eventim (clicando aqui), e o valor pode ser dividido em até 10x sem juros.

Guns N’ Roses em Goiânia

Previsto para o dia 11 de setembro no Estádio Serra Dourada, o show é marcado por grandes expectativas do público. A venda dos primeiros ingressos foi aberta no dia 20 de abril, mas as unidades se esgotaram cerca de três horas depois da liberação para o público em geral.

Esta será a 10ª vez que a banda se apresenta no Brasil. Por conta da pandemia, o grupo não faz uma turnê mundial desde 2019. Por isso, há enorme expectativa para o tour ”Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!”, que só foi vista nos EUA e marcará essa lendária retomada.