Adega promove noite astrológica com degustação de vinhos

A adega Grand Cru, no Setor Marista, em Goiânia, promove na próxima quarta-feira (10/8), uma noite astrológica com degustação de vinhos. Assim, tem início às 19h30, e promete levar os clientes a uma imersão na astrologia, em jantar exclusivo em parceria com rótulos dos vinhos Stardust, que poderá ser harmonizada com a culinária do local.

Além disso, a noite astrológica da Adega Grand Cru Goiânia terá a presença da astróloga e taróloga Áurea Mirela e da numeróloga Ana Flávia Campos. Desse modo, quem for ao jantar terá direito a um atendimento, com uma pergunta respondida pelos especialistas.

Os ingressos para a degustação de vinhos estão à venda a R$160, porém a harmonização com o jantar é a parte. Dessa maneira, os interessados podem garantir o ingresso pelo whatsapp (62) 3291-7429.

A linha de vinhos Stardust conta com doze rótulos, inspirados em cada um dos signos do zodíaco. Assim, combinam a essência de uma uva com um signo, baseando-se em suas compatibilidades. Há, portanto, um vinho especial para cada tipo astral.

Grand Cru

Maior importadora de vinho do país com mais de 20 anos no mercado e 120 lojas em território nacional, a Grand Cru possui em sua loja, no Setor Marista, em Goiânia, mais de 2,5 mil rótulos, entre brancos, tintos, espumantes e rosés. A adega oferece também o primeiro Wine Bar de autoatendimento de toda a capital.

O local possui restaurante e ambientes para degustação de pratos harmonizados, confrarias, cursos, eventos e treinamentos, além de estacionamento próprio. A adega funciona de segunda a sábado, das 9h às 23h. Já o restaurante de segunda a sábado, das 11h30 às 15h e das 19h às 23h, com menu de entradas e petiscos das 15h às 19h.

Serviço: Noite Astrológica Stardust – Grand Cru Goiânia

Quando: 10/8

Horário: A partir das 19h30

Onde: Grand Cru Goiânia – Rua 1136, n° 70, Setor Marista

Ingressos: R$ 160

Contato: (62) 3291-7429