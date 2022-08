Favera, em Goiânia, volta ao formato presencial em sua 9ª edição

O Festival Audiovisual do Vera Cruz (FAVERA), em Goiânia, está de volta ao formato presencial em sua 9ª edição, que acontece entre os dias 6 e 21 de agosto. Assim, terá mostras de filmes em curta e longa-metragem nacionais e goianos. Além disso, as mostras infantil e melhor idade reúnem obras especialmente escolhidas para serem exibidas para a comunidade no festival.

Essa é a primeira edição presencial do FAVERA após a pandemia. Desse modo, este “retorno pra quebrada”, depois de perambular entre o on-line e o modelo híbrido, terá também oficinas de cinema, debates e encontro de empreendedorismo social. Além disso, atividades esportivas, sarau, batalhas de rimas, shows e um importante encontro de fazedores de cultura.

Outro destaque da 9ª edição do Festival Audiovisual do Vera Cruz (FAVERA) são as Batalhas de Rima com MC’s convidados de Goiás e de outros Estados. Ademais, o esporte também está presente no evento, com um torneio de basquete 3×3 e um torneio de golzinho. Ambos acontecem na quadra da escola onde o festival acontece. Inscrições e a programação completa, no Instagram e no site favera.com.br.

Programação flerta com o Hip Hop

Nesta edição, o FAVERA se aproxima ainda mais da cultura de rua. Dessa foram, traz para a programação um dos pilares do movimento Hip Hop, as batalhas de rima. No dia 13 de agosto acontece a Batalha do Oeste, no Vera Cult Ponto de Cultura, a partir das 16h.

Alguns dos principais nomes no freestyle em Goiás participam do evento, bem como alguns convidados de Brasília e São Paulo. Assim,,terá shows com Neguim da ZO, Lukinha 062, RPR MC’s, Rakel Reis, Anny-Di e discotecagem com DJ Tubarão.

No dia 21 de agosto, também na programação do festival, acontece a Seletiva da Liga Goiana de MC’s. Além disso, shows de Mano CDJota e Ras Tibuia, na Escola M. Laurindo S. do Amaral, no Conjunto Vera Cruz, a partir das 14h30.

Esporte na programação

O basquete e o futebol também têm destaque em meio ao audiovisual e à cultura de rua. E neste retorno presencial, a 9ª edição do Favera traz a IV edição do torneio de basquete 3×3 e realiza pela primeira vez o Torneio de Golzinho dentro da sua programação.

Os jogos de golzinho acontecem dia 20 de agosto, sábado, enquanto os de basquete vão acontecer dia 21 de agosto, domingo, ambos a partir das 8h da manhã.

Serviço: 9ª edição do FAVERA – Festival Audiovisual do Vera Cruz

Quando: de 6 a 21 de agosto

Onde: Vera Cult Ponto de Cultura e escolas do Conjunto Vera Cruz e região

Informações: Instagram | www.favera.com.br