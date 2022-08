Mãe é investigada por queimar a mão das filhas como castigo, em Rio Verde

O Conselho Tutelar de Rio Verde informou que tem acompanhado um caso onde uma mãe teria queimado as mãos de duas meninas, de 7 e 9 anos, como castigo pelas filhas terem comido uma lata de leite condensado.

A situação é investigada também pela equipe da Polícia Civil de Goiás (PCGO) lotada no município, localizado no sudoeste de Goiás. Os órgãos só souberam do caso após as crianças pedirem uma pomada para queimaduras aos vizinhos, devido a dor causada pelas lesões.

De acordo com o informado por um representante do conselho tutelar, os castigo dado pela mãe aconteceu neste domingo (31/7), porém a instituição só foi informada na segunda-feira (1º).

Como as agressões foram feitas

As apurações iniciais sobre o caso mostraram que a genitora usou uma colher para queimar a palma da mão das filhas. Uma equipe de conselheiros foram até o local onde as vítimas moram e questionaram a mulher sobre as queimaduras.

Inicialmente, a suspeita negou a denúncia e informou que as meninas haviam queimado as mãos em um acidente envolvendo uma panela quente, enquanto ela não estava em casa.

A mulher e as filhas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar e lá foram ouvidas separadamente, quando a agressão pôde ser constatada pelos conselheiros.

A partir da confirmação, o caso foi registrado na Polícia Civil, que deve investigar a genitora. A denúncia também foi apresentada ao Juizado da Infância e ao Centro de Referência de Assistência Social (Creas), que acompanham a família.

Uma vez que as meninas não relataram nenhuma outra situação de violência por parte da mãe, elas continuam sob os cuidados da genitora.