Marconi Perillo desiste de sua pré-candidatura ao Governo de Goiás; entenda

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) desistiu de sua candidatura ao Governo de Goiás nas eleições de 2022. Com isso, o político passa a cogitar disputa por uma cadeira no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados.

Nesta quarta-feira (3/8), o tucano estava articulando a formação de um palanque juntamente com o PT e PSD. Já na manhã desta quinta-feira (4), Perillo solicitou que interlocutores avisam aos partidários que descartou a sua candidatura ao Palácio das Esmeraldas.

Motivo da desistência de Marconi Perillo

A justificativa dada por Marconi, para retirar a sua candidatura, seria a resistência de integrantes do PSDB nacional. É preciso ressaltar que a ideia de uma candidatura ao senado, vem ganhando forma entre os aliados, mas a decisão está à mercê de garantias financeiras estruturais.

Integrantes do PSDB próximos ao político chegaram a afirmar que o cenário está aberto e sem favoritismo. Outro ponto que pesou na decisão é a insatisfação com o atual presidente estadual do partido, Vilmar Rocha, que decidiu pela base governista e quer disputar o Senado.