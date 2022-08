Brazza BBQ: festival de churrasco em Anápolis terá 12 chefs

O maior festival de churrasco de Anápolis, o Brazza BBQ acontece neste sábado (6/8), a partir das 14h. Assim, o evento, que é open bar e open food, terá 12 chefs, e duração de 8 horas.

O Brazza BBQ acontece no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis. Dessa forma, serão mais de 2 toneladas de carnes no evento, que é organizado pelo chef Romer Pereira.

Durante o festival de churrasco, o público poderá saborear diversos cortes premium. Além disso, acompanhar diversas técnicas que o churrasco nos proporciona. Já o open bar, com bebidas com e sem álcool), terá mais de mais de 1 mil litros de bebidas, dentre gin, cachaça, água e refrigerante. Ademais, 500 kg de acompanhamentos serão servidos durante o evento.

Ao todo, são 12 estações confirmadas no local. Dessa maneira, o evento terá Linguiça Cuiabana, Assado de Tiras, Varal de Frango e Costela Fogo de Chão. Além disso, Ancho, Brisket, Porchetta, Paleta Suína Defumada, Short Rib, Hambúrguer, Fraldinha, Carne Serenada e vegetariano.

A 3ª edição do Brazza BBQ conta com apresentações musicais: duplas Murilo e Ricardo e Ayala e Júlio Cesar; Banda Utriu e os Djs Demik e PH7. Os ingressos seguem à venda, e custam R$ 260, no 3º lote.

Serviço: 3ª edição do Festival de churrasco Brazza BBQ | Anápolis

Quando: Sábado (6/8)

Onde: Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis

Horário: Das 14h às 22h

Ingressos: Link