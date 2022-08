Criança fica gravemente ferida após bateria de carro explodir, em Jataí

Um menino, de 5 anos de idade, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Otávio Lage (Hugol), em Goiânia, após a bateria de um carro explodir.

De acordo com as apurações sobre o caso, a criança estava dentro do veículo quando a bateria explodiu. A vítima apresentou queimaduras de 2º grau em 55% do corpo.

No momento do acidente, o menino estava acompanhado do pai, que também se feriu e está internado. A explosão aconteceu nesta quarta-feira (3/7), no município de Jataí, em Goiás.

Segundo informado pela mãe da criança, pai e filho estavam dentro do carro, em um posto de gasolina, aguardando para abastecer o veículo quando a explosão aconteceu.

Estado de saúde das vítimas

O menino chegou a unidade de saúde com queimaduras nos braços, barriga e rosto. Conforme dito pelo Hugol, ele respira sem a ajuda de aparelhos, porém o seu estado é considerado grave.

O pai, que tem 25 anos de idade, também está internado no Hugol e apresentou queimaduras nas mãos e no rosto. Sobre o estado de saúde dele, o hospital informou que o paciente está em estado regular, consciente e respirando espontaneamente.

Segundo o jovem, uma ferramenta teria caído em cima da bateria do veículo, causando a explosão. A criança foi a mais atingida pois estava no banco do passageiro, próximo ao objeto, que estava estava no assoalho do carro.

A mãe disse que o objeto ficava no carro como reserva, caso a família precisasse usar. Pessoas que estavam no local levaram as vítimas, de carro, para o hospital de Jataí. Posteriormente eles foram transferidos para Goiânia.