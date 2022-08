Em evento do PSDB em Goiânia, Perillo anuncia sua candidatura ao Senado

Na manhã desta sexta-feira (5/8) Marconi Perillo anunciou que será candidato a uma vaga no Senado Federal. O anúncio vem após a desistência do político de concorrer ao Governo de Goiás, uma vez que encontrou resistência do PSDB nacional.

A decisão do pré-candidato foi divulgada durante uma convenção do partido, realizada em Goiânia. Na ocasião, o anúncio da desistência ao Palácio das Esmeraldas também foi reafirmado.

Marconi Perillo diz que esta ciente de que sua decisão irá frustras muitos apoiadores e amigos, mas ressalta que teve receio de enfrentar as lutas, uma vez que não é viável avançar mais do que é possível.

“Na vida, a gente tem que ter coragem para decidir, enfrentar, ousar. Seria mais cômodo uma candidatura à Câmara, eu ajudaria bastante a legenda, mas acho que como candidato a senador poderei ajudar mais ainda”, disse ele.

A convenção partidária também homologou a candidatura de deputados estaduais e federais pelo PSDB. Na ocasião, Marconi Perillo anunciou Jalles Fontoura como suplente.

Vale lembrar que no último dia 16 de julho, Perillo chegou a lançar e anunciar a sua pré-candidatura ao governo estadual de Goiás, durante outro evento do partido, que aconteceu em Goiânia.

Conheça Marconi Perillo

Marconi Perillo é natural de Goiânia, mas viveu até os 15 anos na cidade de Palmeiras de Goiás. Atualmente com 59 anos de idade, o pré-candidato é casado com Valéria Perillo e pai de duas filhas.

Marconi é bacharel em direito e ingressou na carreira política como seguidor do ex-governador Henrique Santillo, de quem foi assessor especial. Perillo foi governador de Goiás por quatro vezes, em 1998, 2002, 2010 e 2014.