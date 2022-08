Jô Soares morre aos 84 anos; relembre a vida e carreira do humorista

Morreu na madrugada desta sexta-feira (5/8) o apresentador e humorista Jô Soares, aos 84 anos. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde deu entrada para tratar uma pneumonia. O velório e enterro serão reservados à família e aos amigos, em data e local ainda não informados.

O anúncio da morte foi feito por Flávia Pedra, ex-mulher de Jô, por meio das redes sociais. A assessoria do hospital também confirmou a informação, entretanto, a causa da morte não foi divulgada.

Nas redes sociais, Flávia fez uma homenagem ao humorista.

“Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores”, escreveu.

Quem era Jô

Filho único, Jô era católico e devoto de Santa Rita de Cássia. Ele foi casado entre 1959 e 1979 com a atriz Therezinha Millet Austregésilo, com quem teve seu único filho, que morreu aos 50 anos, em 2014.

Entre 1980 e 1983 foi casado com a também atriz Silvia Bandeira. Em 1984 namorou a atriz Claudia Raia, com quem teve um romance de dois anos. Depois, também namorou a atriz Mika Lins. Em 1987 se casou com a designer gráfica Flavia Junqueira Pedras, de quem se separou em 1998.

Em 2016, Jô foi eleito para a Academia Paulista de Letras, onde assumiu a cadeira 33, que pertenceu ao escritor Francisco Marins.

Jô Soares, um dos maiores humoristas do Brasil

Além de humorista, Jô Soares também ficou conhecido como apresentador, ator e escritor. Ele estreou na TV em 1956, no elenco da Praça da Alegria, na RecordTV, onde ficou por 10 anos.

Em 1965 protagonizou a única novela de sua carreira, a comédia Ceará contra 007. Dois anos depois, em 1967, roteirizou, ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega, a ‘Família Trapo’, onde também atuou como mordomo Gordon.

Em 1971, já na TV Globo, Jô fez seu primeiro programa de humor na casa ‘Faça Humor, Não Faça Guerra’. Ele também roteirizou e participou de outros programas na década de 70, mas foi somente em 1981 que fez seu primeiro programa solo, o ‘Viva o Gordo’.

Em 1988 Jô estreou no SBT com o ‘Veja o Gordo’, mesmo formato do ‘Viva o Gordo’. No mesmo ano, estreou ainda o talk show ‘Jô Soares Onze e Meia’, que perdurou até 1999.

No ano 2000, Jô retornou para Rede Globo, onde apresentou o ‘Programa do Jô’ até 2016. Em 2018, participou como comentarista do programa Debate Final, no Fox Sports, onde falava sobre a Copa do Mundo FIFA de 2018.