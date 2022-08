Terça Gastronômica Flamboyant tem descontos em 27 restaurantes

Já pensou comer aquele prato maravilhoso do restaurante do shopping pagando menos? Uma oportunidade já bem tradicional é o projeto Terça Gastronômica, do Flamboyant Shopping, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia. Assim, até o dia 27 de setembro, o centro de compras terá descontos especiais às terças.

Desta vez, o Terça Gastronômica Flamboyant terá 27 restaurantes e lanchonetes participantes. Dessa forma, chamam a atenção locais como Juá Restaurante e Jun Sakamoto, que fazem parte do polo gastronômico. Além disso, o Fon Pin, a Moncloa e o Bob’s.

Como participar

Os cupons de descontos do Terça Gastronômica estão disponíveis em formato 100% digital no hotsite da promoção do Flamboyant Shopping. Para participar, basta apresentar o cupom de desconto postado no site e/ou o print da oferta, publicada nos canais digitais do centro de compras. Ademais, as ofertas serão divulgadas no guichê de pagamento dos restaurantes e quiosques de alimentação participantes.

Durante as terças, o Instagram do shopping também exibe todas as ofertas e informações. A cartela de descontos ainda está disponível pelo aplicativo do Flamboyant.

Entre os restaurantes participantes do Terça Gastronômica Flamboyant são: Bapi, Bio Mundo, Bob’s, Cacau Show, California Coffee e Camarão & Cia. Além disso, Chocolates Brasil, Cacau, Companhia do Grelhado, Divino Fogão, Doce Doce, Jerivá, Kanpai Blue, Luce, Mc Donald’s e Montana Grill Express. Ademais, Mr. Cheney, Mr. Pretzels, Pizza Hut, QG, Subway, Tea Shop, Tokai e Vivenda do Camarão.