Campanha de multivacinação de crianças e adolescentes começa na segunda (8), em Goiânia

Começa na próxima segunda-feira (8/8) a Campanha de Multivacinação de crianças e adolescentes, em Goiânia. A abertura oficial será feita no Centro de Saúde da Família do Bairro São Carlos, às 8h. O objetivo é alertar a população sobre a importância e os benefícios de vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos.

As vacinas são oferecidas gratuitamente em unidades de saúde de todos os municípios goianos. Elas protegem contra doenças imunopreveníveis como sarampo, tétano, tuberculose, coqueluche, difteria, meningites e hepatites, dentre outras.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), os dados mostram que as coberturas vacinais no estado estão bem abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), que é de 95%, para garantir a proteção da população infantil. Em média, neste ano no Estado a cobertura vacinal está pouco acima dos 50%.

Além da vacinação, especialistas alertam sobre a manutenção de outras medidas consideradas essenciais para manter a saúde em dia, como a adoção de cuidados de higiene e limpeza, lavar as mãos frequentemente com água e sabão, não tocar os olhos, nariz ou boca sem antes lavar as mãos, cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel ou manga da blusa quando tossir ou espirrar, e evitar contato próximo ou compartilhar utensílios de mesa ou xícaras com pessoas que apresentam sintomas das enfermidades.

Vacinas da Campanha de Multivacinação

O Brasil recebeu um Certificado de Erradicação da Paralisia Infantil em 1994 e o Certificado de País Livre do Sarampo, em 2016. No entanto, a falta de conscientização dos jovens sobre a gravidade das doenças imunopreveníveis sem exposição de pacientes com essas doenças levou a um declínio acentuado da cobertura vacinal nacional nos últimos anos, inclusive no estado de Goiás.

De acordo com a SES-GO, todas as vacinas incluídas no Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente, foram estudadas, avaliadas e validadas há mais de 30 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). São extremamente seguras e com efeito de debelar o risco de adoecimento de crianças e adolescentes.

Sarampo e Difteria

Em 2019 foram registrados cinco casos de sarampo em Goiás, reestabelecendo a cadeia de transmissão da doença 20 anos após sem a circulação do vírus, o que fez que o Brasil perdesse o Certificado de País Livre do Sarampo. O surto da doença se estendeu até março de 2020, com registro de 20 casos nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Posse e Rialma.

Já em relação a difteria, o último caso da doença havia sido notificado em 1998 e era considerada controlada. Entretanto, o cenário mudou após o registro de um caso em Santa Helena de Goiás, o que despertou a preocupação dos gestores de saúde.