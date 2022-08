70 artesãos goianos participam de exposição no Rio de Janeiro

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Goiás) levará peças de 70 artesãos goianos para a exposição Casa do Brasil Central, do Cerrado ao Pantanal, que acontecerá no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), com sede no Rio de Janeiro (RJ). Assim, a inauguração acontece na próxima quinta-feira (11/8), e terá também peças de artistas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

A exposição Casa do Brasil Central, do Cerrado ao Pantanal, será aberta ao público no dia 12 de agosto, e se estenderá até o dia 30 de outubro. Dessa maneira, terá peças de mais de 150 artesãos da Região Centro-Oeste. A mostra, que é gratuita, traz um retrato do artesanato característico das regiões do Cerrado e do Pantanal do país. Dessa forma, ocupará todas as galerias do térreo do CRAB. Após a visitação, o público poderá adquirir as peças que estarão expostas no local.

A mostra Casa do Brasil Central, do Cerrado ao Pantanal tem curadoria do designer Renato Imbroisi. Desse modo, a ideia, segundo Imbroisi, é “levar o visitante a percorrer uma ‘casa’ que revele, pelos seus cômodos, tesouros naturais, objetos artesanais e a comida típica da região conhecida como ‘Coração do Brasil’ ou ‘Berço das Águas’ – pois, ali, brotam centenas de nascentes, gerando rios que percorrem muitos quilômetros, por vários estados, em direção ao Atlântico”.

Exposição

Pelos cômodos da casa de 440m², o visitante poderá, de dentro do espaço, dar um “mergulho virtual” nas paisagens do Cerrado. Assim, toda travessia se dará por meio de imagens fotográficas, projeções, filmes e sonoplastia. Além disso, diversos efeitos especiais tecnológicos envolvidos no universo do chamado coração do Brasil.

No quarto de dormir, por exemplo, estará exposta uma cama cenográfica que projetará imagens de tecidos, bordados e crochês. Ademais, na cozinha haverá painéis de frutos do Cerrado, cestos, panelas e tábuas de madeira. Ainda haverá ipês amarelos cenográficos.

Pelos 82 dias em que a mostra estará aberta, a programação vai oferecer eventos gratuitos de gastronomia e turismo da Região Centro-Oeste. Na agenda, uma imersão gastronômica sobre o Pantanal e o Cerrado, oficinas de culinária regional e a Semana Pantaneira estão previstas. Segundo Daniela Caixeta, é outra grande oportunidade para os empreendedores goianos divulgarem as opções turísticas de Goiás e as comidas típicas.

CRAB

O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), que recebe a exposição Casa do Brasil Central, do Cerrado ao Pantanal, foi inaugurado em março de 2016, está em um prédio histórico, tombado pelo IPHAN, da Praça Tiradentes, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Dessa maneira, completa seis anos de atividades reforçando sua missão de promover o artesanato nacional e contribuir para qualificar a imagem dos produtos feitos à mão no Brasil.

Em suas galerias estão ou passaram importantes trabalhos de artesanato, revelando histórias, origens e territórios. Atualmente, abriga uma coleção de mais 1.500 itens de todos os tipos, que representam a expressão da cultura popular e da criatividade brasileira. Entre as obras mais significativas estão algumas cerâmicas de Zezinha do Vale de Jequitinhonha (MG), de João Borges (Teresina-PI), João das Alagoas (Capela-AL), Maria Sil (Capela-AL) e as esculturas em madeira de Abelardo dos Santos (Ilha do Ferro-PI).

Serviço: Exposição Casa do Brasil Central, do Cerrado ao Pantanal

Lançamento: 11/8/22

Onde: Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB)

Endereço: Praça Tiradentes, Centro, Rio de Janeiro – RJ.

Período da mostra: de 12/8 a 30/10/22 (de terça à sábado, das 10h às 17h)

Site: https://crab.sebrae.com.br/