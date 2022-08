Acidente com ônibus deixa duas pessoas mortas e 50 feridas na BR-153, em Uruaçu

Um grave acidente com um ônibus foi registrado no início da madrugada desta segunda-feira (8/8), por volta de 00h10, na BR-153, em Uruaçu, norte do estado. Duas pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas.

Conforme relato do motorista aos bombeiros, o veículo foi fechado por um caminhão durante uma ultrapassagem, por isso, acabou saindo da pista e tombando. A rodovia é de pista simples e o trecho é de reta.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu de Goiânia com destino a Miracema do Tocantins-TO, transportando aproximadamente 53 passageiros. Duas mulheres morreram e foram arremessadas para fora do veículo.

As outras vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas pelas equipes da Concessionária Eco Vias do Araguaia e Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) de Uruaçu para o Hospital Centro Norte (HCN), para a UPA e para o Hospital Municipal em São Luiz do Norte.

O motorista do ônibus permaneceu no local durante o socorro das vítimas, depois foi encaminhado para o Hospital Centro Norte (HCN).

