Após convite, Lissauer assume coordenação da campanha de Ronaldo Caiado

Na manhã desta segunda-feira (8/8), Lissauer Vieira (PSD), atual presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), aceitou o convite do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) para se tornar coordenador-geral da campanha à reeleição ao governo estadual.

O anúncio foi feito no diretório estadual do PSD e vem após Vieira recuar da disputa por uma cadeira no Senado Federal. Sobre o assunto, o presidente da Alego afirmou:

“Tenho certeza de que, com o respeito dos auxiliares do governador Ronaldo Caiado e de todas as pessoas que trabalham em sua linha política, eu não terei dificuldade de convergir, de dialogar e de agregar cada vez mais. Chegou o momento de colhermos os frutos de tudo aquilo que foi plantado ao longo desses anos. Goiás está preparado para um salto ainda maior de desenvolvimento e estamos aqui para isso, para somar forças e vencer essas eleições no primeiro turno”, declarou Lissauer.

Apoio de Vilmar Rocha

O presidente estadual do PSD, Vilmar Rocha, também se manifestou sobre o convite de Ronaldo Caiado e decisão de Lissauer Vieira em assumir a campanha de reeleição do governador.

Rocha, que é pré-candidato ao Senado, afirmou que a campanha de Ronaldo Caiado estará em “excelentes mãos”, ressaltando que não há ninguém mais posicionado e qualificado, no momento, para coordenar.

“Tenho a plena certeza de que o presidente Lissauer fará um excelente trabalho.”, enfatizou o presidente.

Como já era esperado, Ronaldo Caiado também fez questão de comentar a decisão e aproveitou a oportunidade para dizer que Lissauer Vieira entra em sua campanha eleitoral para somar.