Homem é preso por matar cachorros e consumir a carne, em Aparecida de Goiânia

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Aparecida de Goiânia prendeu um homem suspeito de matar cachorros para consumir a carne dos animais.

De acordo com a corporação policial, a prisão foi realizada nesta sexta-feira (5/8), após a dona de um dos animais acionar os guardas. O suspeito foi levado para uma delegacia do município e deve responder pelo crime de maus-tratos.

Crime é descoberto

A GCM explicou que uma moradora do Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, percebeu o desaparecimento do seu cachorro e durante a procura por ele, descobriu que um vizinho havia matado o animal para consumir a carne.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) também foi acionada e ao inspecionar a residência, encontraram a carne do animal sendo preparada em um fogão improvisado com galhos e tijolos. Ainda durante as buscas, as equipes localizaram restos de animais no imóvel.

O suspeito foi preso em flagrante e, em seguida, encaminhado para a Delegacia de Aparecida de Goiânia pelo crime de maus-tratos com pena de até três anos de reclusão.