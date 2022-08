Planetário da UFG reabre, mas somente para turmas escolares

O Planetário Juan Bernardino Marques Barrio, da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, reabriu, mas, por enquanto, somente para turmas escolares. As sessões na cúpula estavam suspensas ao público desde início da pandemia da Covid-19. Assim, somente agora, depois que o estado de Goiás registra mais de 80% da população imunizada com ao menos uma dose da vacina, a equipe do órgão aprovou o retorno das projeções que simulam o movimento celeste.

Por enquanto, o agendamento para visitas o Planetário da UFG está aberto somente para turmas escolares já imunizadas. Dessa maneira, tem horários de terça a sexta de manhã, bem como na terça e quarta-feira no período da tarde. Seis programas estão disponíveis, nos quais são abordados, de forma divertida, conteúdos científicos sobre os planetas do Sistema Solar, a Lua, as estrelas, as constelações e os movimentos celestes. Confira aqui sinopse das sessões disponíveis. As sessões públicas aos domingos seguem suspensas sem previsão de retorno.

A direção do Planetário da UFG em Goiânia informa que, apesar do cenário de recuo da pandemia de COVID-19, a cúpula onde as sessões são passadas possui maior risco de transmissão de doenças respiratórias por ser um local que deve permanecer completamente fechado durante uma sessão e os aparelhos de ar condicionado não oferecerem uma troca de ar segura para o público. Por esse motivo, será agendada somente uma escola por horário e por período (matutino ou vespertino), com no mínimo 30 e no máximo 80 pessoas.

Serviço: Planetário UFG – Goiânia

Agendamento: de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h.

*Sessões somente para turmas escolares de terça a sexta-feira.

Valor do ingresso: inteira R$ 8 | Meia R$ 4

Telefone: (62) 3225-8085

Email: [email protected]