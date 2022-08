Tempo em Goiás: estado pode ter registros de chuvas isoladas, diz Cimehgo

De acordo com uma nova previsão feita pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo), Goiás deve enfrentar chuvas isoladas e uma frente fria durante os próximos dias.

Segundo os meteorologistas, essa condição climática é consequência de uma massa de ar frio que tem passado pelo Sudoeste do Brasil há alguns dias e que deve transitar em todo território brasileiro.

A partir desta segunda-feira (8/8) uma massa de ar frio deve ajudar a formar um corredor de umidade em Goiás, gerando assim uma nebulosidade. Em Goiânia, capital do Estado, por exemplo, a temperatura mínima deve ser de 17ºC neste começo de semana.

Em Cristalina, por outro lado, a previsão é de que os termômetros cheguem a marcar 13ºC. O corredor de umidade deve auxiliar na formação de áreas de instabilidade, registrando assim rajadas de vento em parte do estado nesta terça-feira (9).

Chuvas isoladas

Já na quarta-feira (10), o Goiás pode ter chuvas isoladas, em especial na parte Centro Sul do Estado. Entre quinta-feira (11) e sábado (13) a maioria dos municípios goianos vão apresentar uma baixa nas temperaturas, em virtude do avanço do ar frio.

André Amorin, gerente do Cimehgo, ressalta que as regiões Sul e Sudoeste serão as mais influenciadas pelas mudanças climáticas desta semana. A partir de sábado, a onda de ar frio começará a diminuir em todo o estado.

Outro ponto importante é que o Centro de Informações Meteorológicas não registrou a possibilidade de chuvas para Goiânia, mas afirma que segue monitorando.