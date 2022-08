Aposta de Goiânia leva mais de R$ 14 milhões na Quina

Uma aposta simples feita em Goiânia acertou os cinco números do concurso 5918 da Quina, que foi realizado nesta segunda-feira (8), e levou sozinha o prêmio de R$ 14.021.234,89. As informações são da Caixa Econômica Federal.

O concurso ainda premiou 120 apostas que acertaram a quadra. Em Goiás, seis apostas fizeram quatro acertos, e os ganhadores são das cidades de Goiânia, Arenópolis, Flores de Goiás e Jaraguá.

Veja as dezenas sorteadas: 11 – 42 – 44 – 51 – 70

O próximo sorteio da Quina acontece nesta terça-feira (9), a partir de 20h, horário oficial de Brasília. O prêmio estimado é de R$ 700 mil.

Como fazer aposta na Quina

As apostas na Quina podem ser feitas até às 19h em qualquer lotérica ou através da internet, no site da Caixa Econômica Federal. É preciso fazer o cadastro, ser maior de 18 anos e preencher o número do cartão de crédito.

Para concorrer, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Não existindo aposta premiada, em concurso regular, na 1ª, 2ª, 3ª ou 4º faixas, os valores acumulam para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação.

Os sorteios são feitos seis vezes na semana, de segunda-feira a sábado, às 20h.

Quanto custa?

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,00. Entretanto, o valor aumenta com a inclusão de novos números.

