Festival na Chapada dos Veadeiros tem show de Emicida e mais artistas

A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, recebe a 8ª edição do Festival Ilumina, nos dias 8, 9 e 10 de setembro. Assim, um evento musical e cultural acontece na Aldeia Multiétnica com uma programação eclética e reflexiva sobre o ser humano e o mundo à sua volta. Dessa forma, tem shows, danças, yoga, vivências e debates construtivos. Emicida, Luedji Luna, Marcelo Rosenbaum, Alê Luglio, Carolina Nocetti, são alguns dos nomes que vão nortear esse encontro com a natureza, a espiritualidade e o pensar.

A 8ª edição do Festival Ilumina, na Chapada dos Veadeiros, terá uma praça de alimentação 100% vegana. Dessa maneira, conta com quiosques variados e diferentes propostas. Ademais, não há venda de bebida alcoólica durante o evento, devido à proposta de uma “celebração consciente”.

Os ingressos para o Ilumina dão acesso aos 3 dias de festival e a todas as suas atrações, como os shows de Emicida e Luedji Luna. Desse modo, não há entradas para apenas um dia ou para uma atração específica. Eles custam, R$ 770 para adulto e R$ 350 o infantil. Há desconto para compra de ingressos para grupos de pessoas.

Aldeia Multiétnica

A Aldeia Multiétnica está localizada a 19 km de Alto Paraíso. São 5 km de asfalto até a entrada da estrada de terra do Vale Verde, a partir desse ponto são 14 km.

O local dá acesso a uma praia exclusiva do Rio Couros. Assim, os participantes poderão aproveitá-la sem custo adicional. A trilha para as cachoeiras Almécegas I e II também fazem parte do local do evento, porém o ingresso para as duas cachoeiras deve ser adquirido diretamente na portaria independente da Aldeia Multiétnica. O percurso completo para as cachoeiras é de 5 km (ida e volta).

Serviço: 8ª edição do Festival Ilumina – Chapada dos Veadeiros

Quando: De 8 a 10 de setembro

Onde: Aldeia Multiétnica – Alto Paraíso

Ingressos: A partir de R$ 350 (infantil) | Link