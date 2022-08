Motorista de caminhão-guincho morre após cair no Rio dos Bois na BR-060, em Cezarina

O motorista de um caminhão-guincho morreu após o veículo cair da ponte do Rio dos Bois no início da manhã desta terça-feira (9/8), na BR-060, em Cezarina, região sul de Goiás. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Quando a equipe chegou ao local do acidente, verificou que o motorista já estava sem vida e a cabine do veículo submersa na água. Uma equipe de mergulhadores do 1º Batalhão Bombeiro Militar, de Goiânia, foi acionada para auxiliar na operação de resgate do corpo que ficou preso nas ferragens.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local. Segundo informações, o veículo teria batido contra o muro de proteção da ponte e acabou caindo no rio. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Atendimentos em Goiás

Dados da Estatística de Resgate do Corpo de Bombeiros apontam que, somente neste ano, já foram atendidas 17.921 ocorrências de acidente de trânsito. No mesmo período do ano passado foram 16.221 ocorrências. O total anual de 2021 soma 28.093 atendimentos.

Neste ano, todos os meses superaram o número de atendimentos deste tipo de ocorrência em relação ao ano passado, exceto o mês de julho e, por enquanto, agosto.

Em janeiro do ano passado foram registradas 2.064 ocorrências de acidente de trânsito, neste ano, o número subiu para 2.164. Em fevereiro, o número foi de 2.055, aumentando para 2.178 em 2022. Em março, foram 468 ocorrências a mais que em 2021, passando de 1.947 para 2.415.

Em abril, maio e junho de 2021 foram 2.237, 2.569 e 2.447 ocorrências deste tipo, respectivamente. Em 2022 os números subiram para 2.556 em abril, 2.724 em maio e 2.596 em junho. Em julho de 2022 houve uma queda de 61 ocorrências em comparação com 2021, que registrou 2.691 atendimentos.

