Serasa oferece parcelamentos e acordos com descontos de até 90%, em Goiás

A Serasa, em parceria com outras 45 empresas, anunciou o lançamento da “Ação de Parcelamento”, com o objetivo de promover a renegociação de dívidas, através da plataforma “Limpa Nome”.

A ação, que vai até o próximo dia 31 de agosto, permite que os devedores façam acordos com parcelamentos de até 36 vezes sem juros, além de oferecerem descontos de até 90% no valor da dívida.

Os interessados podem consultar e realizar os acordos no site oficial da Serasa, pelo aplicativo na empresa disponível para Android e IOS, pelo telefone 0800 591 1222 ou através do WhatsApp (11) 99575–2096 .

Para facilitar ainda mais, a empresa permitiu ainda que as negociações fossem feitas pelas agências dos Correios, mediante ao pagamento de uma taxa de R$3,60.

Segundo a Serasa, a ação foi desenvolvida a partir da realização de uma pesquisa com o objetivo de ouvir as queixas dos endividados. A resultado do levantamento mostrou que descontos e parcelamentos sem juros acabam motivando o consumidor a quitar as dívidas.

Dados do mapa da inadimplência e renegociação de dívidas no Brasil mostram que 46,36% dos inadimplentes estão em Goiás. A empresa ressalta que as ofertas de parcelamento disponíveis não aplicam juros sobre o acordo, mas a dívida negociada pode conter os juros de atraso.

