Shopping de Goiânia recebe evento de churrasco com entrada gratuita

O Goiânia Shopping, no Setor Bueno, recebe nos dias 20 e 21 de agosto, o festival de churrasco Let’s Grill Festival. Assim, o evento, que tem como embaixador o mestre churrasqueiro paranaense Rick Bolzani, com entrada gratuita.

No sábado (20/8), o festival começa às 12h, e vai até às 22h. Já no domingo (21/8), o encerramento será às 20h. Desse modo, serão 18h de churrasco, divididas em dois dias de festa, com oito estações de carnes para quem gosta de cortes especiais, preparados por assadores como o próprio Rick Bolzani.

Além da parte gastronômica, o Let’s Grill Festival terá atrações musicais e espaço kids com monitores. Dessa forma, é pensado para que os pais fiquem mais à vontade para aproveitarem o evento.

O evento ainda terá a Caneca Let’s Grill, que custa R$ 130, e dá direito a beber chope à vontade durante todo o dia. Dessa maneira, pode ser comprada AQUI, e já está no 2º lote.

O evento

A primeira edição do festival de churrasco aconteceu em novembro de 2018 em Sorocaba (SP). Assim, segundo os organizadores, a bandeira era proporcionar a experiência de um ambiente voltado à familia, no qual o público pudesse interagir com mestres churrasqueiros e experimentar cortes diversos a preços acessiveis.

“O sucesso da primeira edição foi tão grande, que acabamos levando o festival a outras cidades do estado de SP. A ultima aconteceu na cidade de Ribeirão Preto, em junho deste ano, e recebemos cerca de 80 mil pessoas, afirmou Marco Bianchi, organizador do Festival.

Serviço: Let’s Grill Festival – Goiânia Shopping

Quando: 20 e 21 de agosto

Horário: Sábado: das 12h às 22h | Domingo: das 12h às 20h

Onde: Goiânia Shopping – acesso pelo estacionamento da Av. T-15

Endereço: Av. T-10, 1300 – Setor Bueno