Dia dos Pais: preços de presentes apresentam variação de quase 200% em Goiânia

O Dia dos Pais está chegando e nada melhor que presentar aqueles a quem amamos. Entretanto, é preciso estar atento aos preços dos presentes, que apresentaram variação de até 200% em Goiânia, conforme aponta um levantamento realizado pelo Procon.

Foram analisados diversos produtos, como eletrônicos, celulares, tablets, calçados, ferramentas, perfumes, roupas, camping e pesca. No total, 27 itens passaram pela análise, em 20 estabelecimentos na capital.

A maior variação encontrada foi no preço da camisa gola polo lisa, que custa entre R$ 29,99 e R$ 89,90, variação de 199,77%. Ao optar pelo menor preço, a economia seria de R$ 59,91.

A camisa social de manga curta também consta na lista, com variação de preço de até 96,37%, com valor entre R$ 49,99 a R$ 97,99. Ainda na composição de roupa social, um cinto de couro teve variação de 92,34% no preço.

Ainda segundo o levantamento, a menor variação de preço foi encontrada em um kit de barbear. O produto foi encontrado entre R$ 46,49 e R$ 46,99, diferença de 1,08%.

Em relação aos eletrônicos, um Iphone 13 128GB apresentou variação de 15,03%, podendo ser encontrado de R$ 5.389,10 até R$ 6.199,00. Por outro lado, um tablet Samsung Galaxy Tab A 32GB teve a segunda menor variação de preço, com valor mínimo de R$ 1.349 e máximo de 1.399,99.

Dicas para economizar na compra de presentes para o Dia dos Pais

De acordo com o Procon Goiânia, a orientação para economizar na hora de comprar os presentes é pesquisar e evitar as compras por impulso. Caso algum produto esteja na promoção, o ideal é conferir o preço, quantidade e qualidade.

Já para as compras na internet, o ideal é buscar informações sobre o site, além de conferir dados do fornecedor, se tem endereço físico, CNPJ e se possui algum canal de atendimento ao consumidor. É importante checar também a política de pós-venda da empresa e trocar a senha regularmente para evitar clonagem.

Em caso de arrependimento ou cancelamento da compra, o Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo de sete dias, a contar da entrega, para devolver o produto e pedir o dinheiro de volta. A medida vale para compras feitas em sites, redes sociais e telefone.