Festival Vaca Amarela terá show de banda goiana Boogarins

A 21ª edição do Festival Vaca Amarela, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de setembro de 2022, confirmou o show da banda goiana Boogarins. Assim, a apresentação será no sábado (17/9). Além disso, o evento terá shows da banda Fresno, de Linn da Quebrada e de Tasha e Tracie. Ademais, da banda Maneva e também de Batekoo com Deize Tigrona. Os shows serão realizados no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

Os ingressos para o Festival Vaca Amarela estão à venda. Dessa maneira, o passaporte para todos os dias custa R$ 150 o passaporte para todos os dias. O valor é válido até o dia 1º de agosto, e equivale a meia entrada. Há entradas para cada um dos dias, que custam R$ 80 cada. Também é possível comprar ingressos para dois dias do evento. O valor é de R$ 120.

Mais sobre o evento

O anúncio da 21ª edição do Festival Vaca Amarela, que terá Boogarins, Fresno e outros grandes nomes da música brasileira, foi feito cerca de três meses após a realização da 20ª edição, que aconteceu no mês de abril, após dois adiamentos. Inicialmente, a última edição do evento estava prevista para acontecer no final de 2021. Posteriormente, com o aumento dos casos de covid-19 na capital, a organização do festival optou pelo adiamento. Desse modo, realizou o evento em um momento mais seguro para todos os envolvidos.

Na primeira edição de 2021, que também aconteceu no Centro Cultural Oscar Niemeyer, participaram a banda Dead Fish e as artistas Karol Conká e Gloria Groove. Ademais, as bandas 7 Copas, Violins, Aurora Rules, Disttopia e o DJ Tubarão, com diversos convidados. Também Dry, Overfuzz, Gasp e Guilhotina Guinle.

Serviço: 21ª edição do Festival Vaca Amarela

Quando: 16, 17 e 18 de setembro

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: R$ 150 (passaporte 3 dias)