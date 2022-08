Gastropub celebra Dia dos Pais com edição especial do Harmoniza BBQ

O Colombina Gastropub, no Setor Marista, em Goiânia, preparou um evento especial para o domingo (14/8) em parceria com o Música no Prato, o Harmoniza BBQ – Edição Dia dos Pais. Assim, a proposta é uma harmonização de cervejas artesanais da linha Colombina com churrasco. Dessa maneira, quem comanda a churrasqueira é Cássia Esteves e DJ Múcio, que também assina a playlist da casa nesta ocasião.

O Harmoniza BBQ, no Colombina Gastropub, tem entrada gratuita, e funcionará das 12h às 23h. Os grelhados são à lá carte, e o cardápio terá Fraldinha marinada na cerveja Colombina Rensga APA. Além disso, vinagrete de morango e manjericão, batata bolinha salteadas com aioli e sal maldon defumado. Este prato harmoniza com Colombina Tesourinha.

O cardápio ainda terá sobrecoxa desossada marinada com iogurte e garam masala. Ademais, batata belga, aioli de limão, limão cravo tostado. O prato harmoniza com Colombina 1929.

Ainda será servido tacos recheados com cupim defumado por 12 horas em lenhas frutíferas, marinado na cerveja Colombina Poema e molho de gorgonzola. Este prato harmoniza com Colombina Poema. Ademais, o local servirá um tartare de abacaxi, perfume de gin UYRÁ, flor de sal, chips de banana da terra. O prato harmoniza com Colombina Gynhattan.

Mais sobre o local

O Colombina Gastropub estreou um novo horário de funcionamento no mês de julho, aos sábados, abrindo a partir das 12h. Assim, o cardápio tradicional continuou ativo, com um acréscimo do cardápio de almoço. Ele tem feijoada, grelhados, moqueca vegana de banana da terra e outros pratos.

O Colombina Gastropub é pet friendly e tem happy hour na segunda, das 18h às 22h, e de quarta a sexta-feira, das 18h às 20h. Ademais, no sábado e e domingo, das 16h às 20h. O local também oferece drinks

Serviço: Harmoniza BBQ – Edição especial Dia dos Pais | Colombina Gastropub – Música no Prato

Quando: Domingo (14/8)

Onde: Colombina Gastropub – Rua 1129, nº 46 – Setor Marista

Entrada: Gratuita