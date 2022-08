Prefeitura de Goiânia adia liberação do viaduto da T-63 no Setor Bueno, em Goiânia

Prevista para acontecer até no máximo dia 15 de agosto, a liberação do viaduto da T-63 no Setor Bueno, em Goiânia, foi adiada. De acordo com a prefeitura, o elevado só será liberado após a conclusão dos serviços e verificação da pela segurança.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o prazo previsto para todo esse processo é de 12 dias, contados a partir desta quarta-feira (10/8). Até o momento, não foram identificados problemas estruturais causados pelo incêndio, mas a prefeitura ainda precisa terminar a retirada de placas de alumínio e aplicação de argamassa em dois pilares da estrutura.

Conforme aponta a pasta, essa recomposição deve ser feitas em pequenas camadas, por isso, é um serviço que demanda mais tempo. Após a finalização, será emitido um laudo de segurança técnica para que o tráfego da parte do viaduto superior seja liberado.

Incêndio no viaduto da T-63

O viaduto João Alves de Queiroz, localizado no encontro das avenidas T-63 e 85, foi incendiado no último dia 15 de julho. O suspeito de provocar o incêndio foi preso no mesmo dia, mas liberado no dia seguinte após audiência de custódia.

Informações apontam que o homem, que é dependente químico, teria tentado pegar uma pedra de crack que caiu em um vão da estrutura metálica. Na ocasião, ele pegou um pedaço de papelão e colocou fogo para iluminar e encontrar a droga. Acidentalmente, o papelão caiu e atingiu colchões e cobertores que estavam no local.

Com o incêndio, o trânsito na avenidas T-63 e 85 precisou ser interditado, uma vez que as chamas atingiram grande parte do viaduto. Agora, apenas a parte inferior do viaduto está liberada.

Leia também: