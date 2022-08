Vencedor do Prêmio do Júri de Cannes em 2021 estreia no Cine Cultura

A grande estreia da programação do Cine Cultura, no Centro, em Goiânia, é o longa-metragem Memória, grande vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes 2021. Além disso, outra novidade na programação é a comédia italiana Paradise – Uma Nova Vida, do diretor Davide Del Degan. Assim, as obras entram em cartaz nesta quinta-feira (11/8). E para quem ainda não viu, seguem em cartaz na sala os clássicos Um Broto Legal, de Luiz Alberto Pereira, e Crimes do Futuro, dirigido por David Cronenberg.

Memória é o novo filme do cineasta tailandês Apichatpong Weerasethakul, um dos maiores diretores do cinema contemporâneo. No enredo, o destaque é a orquidófila escocesa Jessica Holland que foi visitar a irmã em Bogotá. Dessa maneira, certa manhã, ela é acordada por um estrondo. Esse som assustador atrapalha seu sono por dias, questionando sua identidade. Ademais, levando até estúdios de gravação e aldeias isoladas na selva na tentativa de encontrar sua fonte.

Na trama de Paradise, Colagero e um assassino da máfia italiana, denunciado por ele, estão isolados nos Alpes italianos no mesmo programa de proteção à testemunha. Dessa maneira, apesar das diferenças, a solidão os aproxima e a amizade que surge entre eles os leva a diferentes caminhos.

O Cine Cultura também abre espaço para o lançamento de duas produções goianas na próxima terça-feira (16/8). Assim, serão exibidas a partir das 20h, com sessão gratuita. São elas o curta-metragem A Musa da Filosofia, de Isabela Eva, bem como a série documental Na Coxia (livre), de Christian Mariano.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura de 11 a 17 de agosto

14h45: Paradise – Uma Nova Vida, dirigido por Davide Del Degan (14 anos)

16h30: Memória, de Apichatpong Weerasethakul (10 anos)

19h: Um Broto Legal, do diretor Luiz Alberto Pereira (12 anos)

20h45: Crimes do Futuro, de David Cronenberg (18 anos) – exceto em 16/08, terça-feira, quando não haverá exibição do filme

Dia 16/08, às 20h: lançamento das produções goianas:

– Curta-metragem A Musa da Filosofia (2022, Brasil, 14 anos, 21 min, dir: Isabela Eva)

– Na Coxia (2022, Brasil, livre, 60 min, dir: Christian Mariano)

Sessões gratuitas