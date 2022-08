Centro Livre de Artes (CLA), em Goiânia, tem prédio revitalizado

A Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia (Secult), reinaugura, no próximo sábado, a partir das 9h, a revitalização do prédio do Centro Livre de Artes (CLA), localizado no Bosque dos Buritis, Setor Oeste. A Escola de Artes, que atende cerca de mil alunos, ficou fechada e com aulas remotas por quase dois anos, devido à pandemia de Covid-19. Assim, as aulas voltam ao formato presencial no próximo dia 22 de agosto, com cursos semestrais gratuitos. As inscrições para a comunidade em geral estarão abertas nos dias 17 e 18, pelo link.

Para reabertura, o prédio do Centro Livre de Artes recebeu reparos na pintura e no telhado. Além disso, na estrutura das salas de aula, instalações hidráulica e elétrica, e troca do piso. Foram investidos na obra mais de R$ 1 milhão.

Para o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, a entrega da revitalização do Centro Livre de Artes é mais um compromisso cumprido pela atual gestão. “O CLA precisava passar por esses reparos. É um prédio grande, com muitas salas de aulas e de grande importância para a cultura goianiense”, disse.

Centro Livre de Artes

Fundado em 1975, o Centro Livre de Artes (CLA), em Goiânia, atua no ensino da arte nas linguagens de artes visuais, música e dança. Dessa forma, é responsável por toda formação básica em artes, chegando até a qualificação. O atendimento ao público, em três turnos, é para iniciantes de todas as idades. Ademais, para artistas já atuantes na área, por meio da oferta de cursos sequenciais e livres, estabelecendo níveis de emancipação em arte.

Os servidores são, na maioria, especialistas e mestres, além de produtores culturais, e ocupam a função de professores, atendendo as atividades de formação, exposições e eventos.