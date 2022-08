PCGO descarta homicídio em caso de médica encontrada morta, em Pirenópolis

Em meio às investigações, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) concluiu que não houve homicídio no caso da médica, de 26 anos, encontrada morta dentro do banheiro do hospital em que trabalhava, no município de Pirenópolis.

A moça foi encontrada desacordada, no último dia 25 de julho, no banheiro da unidade onde fazia plantão. Ao lado dela foi encontrado uma seringa e um frasco de medicamento. De acordo com informações divulgadas pelo delegado responsável pelo caso, a profissional teria agido sozinha.

Durante o processo investigatório foi descoberto que o conteúdo contido na seringa, tratava-se de um anestésico usado para a realização de exames de endoscopia. A corporação policial acredita que a profissional tenha usado uma dose acima da recomendada e o corpo reagido inesperadamente.

O laudo pericial, para saber a quantidade de medicamento presente no organismo da médica, ainda não teve o seu resultado divulgado. Colegas de trabalho da moça não sabem como ela conseguiu ter a medicação, uma vez que ela não tinha acesso á farmácia da unidade hospitalar.

Médica é encontrada no banheiro

No último dia 25 de junho, colegas de trabalho estranharam a ausência da médica, de 26 anos, durante o plantão e resolveram procurá-la. Durante as buscas, encontraram a porta de um dos banheiros fechada, a torneira ligada e chamaram pela moça.

Como não obtiveram retorno, a porta do local foi arrombada e a mulher foi encontrada desacordada. Ao lado do corpo dela foi encontrada uma seringa e um frasco de um tipo de anestésico.