Tempo em Goiás: Goiânia registra menor temperatura dos últimos 28 anos no mês de agosto

Esfriou! Acostumados com sol e temperatura a mais de 30ºC, os goianos tiveram que tirar os casacos e cobertores do guarda-roupas nesta quinta-feira (11/8). O motivo é uma queda de temperatura registrada em diversas cidades do estado.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), Goiânia registrou a menor temperatura dos últimos 28 anos no mês de agosto. Os termômetros marcaram 9,3ºC.

A última vez que foi registrada uma temperatura tão baixa para para um mês considerado seco e quente foi em agosto de 1994.

Entretanto, em algumas regiões da capital a temperatura foi um pouco mais amena, mas ainda sim aquele frio que o goiano não está acostumado. Enquanto a região Leste marcava 9,3ºC no início da manhã, a região norte de Goiânia registrava 10,2ºC. Já na região central e noroeste, a temperatura foi acima dos 12ºC.

A frente fria que chegou no estado é resultado da chegada de um corredor de umidade originário da região norte do país. O ar polar que se espalha sobre o Centro-Oeste deixa a temperatura baixa à noite e no início da manhã. Diversos estados brasileiros também registraram queda na temperatura.

Tempo em Goiás

Se em Goiânia os moradores já sentiram grande diferença na temperatura, os interioranos sofreram ainda mais. Algumas cidades chegaram a registrar 4,9ºC durante a madrugada. Confira como ficou a temperatura mínima em algumas cidades nesta quinta (11):

Morrinhos: 4,9ºC

Rio Verde: 5,0ºC

Mineiros: 6,9ºC

Bom Jesus de Goiás: 7,7ºC

Catalão: 7,7ºC

Cristalina: 7,9ºC

Caiapônia: 8,1ºC

Jataí: 8,6ºC

Pires do Rio: 8,6ºC

São Simão: 8,9ºC

Itumbiara: 8,9ºC

Luziânia: 9,9ºC

Anápolis: 10,4ºC

Goianésia: 14,7ºC

Cidade de Goiás: 15ºC

Porangatu: 19,5ºC

São Miguel do Araguaia: 19,3ºC

Posse: 23,5ºC

A previsão é que as temperaturas devem começar a aumentar ainda nesta semana.